Maltempo, strade: resta chiusa la SP324 tra Montecreto e Riolunato

Nella giornata di domenica 21 maggio ha riaperto al transito la strada provinciale 19 in Comune di Prignano sulla Secchia nel tratto vicino al ponte Pescale dopo che era stata chiusa nella notte tra sabato 20 maggio e domenica 21 a causa di una frana che aveva interessato un tratto di circa 50 metri.

Resta ancora chiusa la strada provinciale 324 tra Riolunato e Montecreto e tutti i percorsi natura (Secchia, Panaro e Tiepido) fino al termine dell’emergenza e dopo i sopralluoghi che i tecnici della Provincia effettueranno nei prossimi giorni per verificare la percorribilità in sicurezza dei percorsi stessi.

Continuano i controlli dei tecnici della Provincia su tutta la rete provinciale di montagna, in particolare restano sotto osservazione la provinciale 20 in Comune di Sassuolo, la strada provinciale 41 a Maranello tra Puianello e Riccò, e la strada provinciale 3 Via Giardini all’altezza del ristorante “la Roccia” in comune di Serramazzoni.

Rimangono limitazioni al transito con sensi unici alternati sulla strada provinciale 31 tra Lama Mocogno e Montecreto, sulla strada provinciale 25 tra Monteombraro e Zocca, per il cedimento di una parte della scarpata di valle, sulla strada provinciale 20 a Montegibbio e sulla strada provinciale 33 a Frassineti.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «anche se ha smesso di piovere, la situazione in montagna resta critica, con frane e smottamenti che continuano a creare forti disagi ai collegamenti viari. Nei prossimi giorni potremo fare una stima complessiva dei danni che questa ondata di maltempo ha provocato alle nostre infrastrutture, nel frattempo continuiamo a presidiare il territorio graziaìe all’infaticabile lavoro del nostro personale che ringrazio ancora una volta per l’impegno e il sacrificio che stanno facendo instancabilmente da giorni».

Il livello idrometrico dei fiumi Secchia e Panaro è rientrato sotto i livelli di guardia e i ponti della Provincia sono tutti aperti (il ponte di Concordia sul Secchia sulla strada provinciale 8, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11, il Ponte Motta a Cavezzo sulla strada provinciale 468, sul fiume Secchia e il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 sul fiume Panaro).