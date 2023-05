Scandiano: in camera da letto i carabinieri trovano cuscino pieno di dosi di cocaina, 45enne arrestato

Fermato dai Carabinieri della tenenza di Scandiano nei pressi della sua abitazione è stato sottoposto a controlli è trovato in possesso di alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato i carabinieri scandianesi a rinvenire ulteriori 26 dosi di cocaina che l’interessato aveva occultato all’interno della federa del cuscino della camera da letto. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della tenenza di Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano, hanno arrestato un 45enne albanese residente a Scandiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Le complessive 31 dosi di cocaina per un peso di oltre 20 grammi trovate in sua disponibilità sono state sequestrate. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto ieri mattina poco dopo le 10 quando un equipaggio della tenenza di Scandiano, che teneva sott’occhio l’uomo, in quanto da più parti erano giunte segnalazioni di sospetti viavai di persone dalla sua abitazione, al culmine di un durante un servizio di osservazione procedevano a controllare l’uomo appena uscito di casa.

L’eccessivo nervosismo palesato dal 45enne durante i controlli ha insospettito gli operanti che hanno quindi approfondito gli accertamenti culminati con un’ispezione personale a seguito della quale l’uomo veniva trovato in possesso di 5 dosi di cocaina già confezionate che occultava nelle tasche dei pantaloni indossati. In considerazione delle risultanze emerse i carabinieri si spostavano nella vicina abitazione dell’uomo dando corso a una perquisizione domiciliare. L’attività ispettiva dei carabinieri consentiva di rinvenire occultate nella federa del cuscino della camera da letto ulteriori 26 dosi di cocaina già confezionate e pronte allo smercio. Lo stupefacente per complessive 31 dosi per 232 grammi veniva sottoposto a sequestro mentre il 45enne alla luce della flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva condotto in caserma e tratto in arresto.