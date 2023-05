Maggio Fioranese. “Libri di sera”: Romano Sghedoni, Leo Turrini e Luigi Giuliani in Piazza Menotti

All’interno del programma del Sempre Maggio Fioranese, lunedì 22 maggio alle ore 21.00 in piazza Ciro Menotti doppia presentazione di libri in presenza degli autori. Avremo quindi “Una vita così. La mia storia. La mia Kerakoll” di Romano Sghedoni con Leo Turrini. Questo libro é figlio della complicità tra Romano Sghedoni e Leo Turrini, protagonisti di un dialogo che si fa racconto di una storia unica. Figlio di contadini diventato imprenditore di enorme successo con il marchio Kerakoll, Romano ripercorre l’avventura di una vita.

Insieme avremo la presentazione de “Il vicolo dei miracoli”. Dalla penna di Luigi Giuliani, i ricordi di chi ha vissuto in via Gramsci, a Fiorano, per rivivere le espressioni dialettali, i luoghi, i panorami ma anche i rapporti autentici e il sapore di una quotidianità che nell’era attuale sembra perduta. Quella delle ‘piccole cose’.

Introduzione di entrambi gli approfondimenti a cura della giornalista Laura Corallo. Al termine dell’evento firma copie e distribuzione gratuita dei libri ai presenti. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Salone Del Pellegrino di fianco al Santuario fioranese.