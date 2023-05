Lunedi’ tradizionale festa di Santa Rita presso la Parrocchia di S.Antonio da Padova a Sassuolo

Si svolgerà lunedì 22 maggio la tradizionale festa di Santa Rita presso la parrocchia S.Antonio da Padova di Sassuolo. Per tutto il giorno benedizione dei veicoli, delle rose, celebrazioni e confessioni. A partire dalle ore 7.00 sarà possibile far benedire il proprio mezzo lungo viale S. Francesco e a partire dalle ore 14.00 anche lungo via Fossetta.

Presso la chiesa, tradizionale vendita delle rose per tutta la giornata. Le messe verranno straordinariamente celebrate alle ore 7.00, 10.00, 16.30 e 19.00; saranno a disposizione sacerdoti per le confessioni. A partire dalle ore 16.30, gnocco fritto da asporto.

Santa Rita da Cascia, monaca agostiniana, è anche conosciuta come la “santa delle cause impossibili” a cui rivolgersi con fiducia per ottenere intercessione. Il simbolo più famoso a lei associato è la rosa, segno di come Rita ha saputo fiorire nonostante le spine che la vita le ha riservato.