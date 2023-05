Proseguono l’attività e l’impegno della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia

Ieri sera intorno alle 20:00, sulla linea del 113 è giunta una segnalazione circa la presenza di un gruppo di persone moleste che disturbava la tranquillità dei passanti presso il parco “Santa Maria” di via Caduti per Servizio a Reggio Emilia. Una pattuglia delle Volanti, giunta immediatamente sul posto, riscontrava un atteggiamento poco collaborativo del gruppo di giovani e richiedeva quindi l’ausilio di un’altra pattuglia delle Volanti e di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine.

Gli operatori procedevano a identificare tutti i presenti. Uno di loro risultava privo di qualsiasi documento utile all’identificazione, pertanto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per essere sottoposto a identificazione mediante rilievi foto-dattiloscopici. Da ulteriori accertamenti l’uomo, 35enne, risultava irregolare sul territorio nazionale, di conseguenza veniva deferito in stato di libertà per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale adottato dal Questore di Piacenza.

Circa un’ora più tardi una pattuglia delle Volanti interveniva via Roma, su segnalazione giunta al 113 di una rissa. All’arrivo della Volante il gruppo si disperdeva in più direzioni, tuttavia, grazie al sopraggiungere di un’altra pattuglia, all’intersezione di via Filippo Re venivano fermati e identificati 8 giovani tra i 20 e i 24 anni. Da controlli in banca dati, a carico di uno di questi risultava un ordine di esecuzione di carcerazione in seguito a sentenza di condanna divenuta irrevocabile, pertanto si procedeva a darvi esecuzione.

La scorsa notte poco dopo l’1:30, una pattuglia delle Volanti interveniva in via Camillo Berneri per segnalazione di una lite in corso tra due persone. Sul posto gli operatori identificavano le parti e, dopo una sapiente mediazione, riuscivano a calmare i toni e risolvere la lite nata per motivi legati a debiti pregressi. Tuttavia, uno dei due, un 40enne dominicano, non aveva nessun documento utile a confermarne l’identità, pertanto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Da ulteriori accertamenti in banca dati, risultava essere non in regola sul territorio nazionale e pertanto veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 10 bis DLGS 286/98 ed invitato a presentarsi ai sensi dell’art. 650 C.P. presso il locale Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la sua posizione.

Inoltre, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo disposti dal Questore, nella giornata di ieri, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Complessivamente, nell’area, sono stati controllate 41 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia e 19 veicoli. Inoltre, sono stati controllati 2 esercizi commerciali.