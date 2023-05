“Nascere bene per crescere meglio” sabato al Laboratorio Aperto di via Buon Pastore a Modena

L’iniziativa “Nascere bene per crescere meglio” si è sviluppata dall’incontro tra l’Associazione Blu Bramante e alcune ginecologhe ed ostetriche che operano negli ospedali della provincia di Modena, a seguito delle polemiche sorte sulla morte del neonato durante il rooming in un ospedale romano e al riprendere fiato delle accuse di violenza ostetrica. Grazie ad un’appassionata discussione sull’accaduto e più in generale sull’evento forte del parto, si è formato un gruppo, PartiAmo insieme, composto di socie di Blu Bramante, ginecologhe ed ostetriche, che vuole avviare una riflessione seria sul nascere, e sul nascere a Modena.

Questa è solo la prima parte di un’iniziativa che continuerà, con lo stesso titolo, appena saranno pronti i risultati del questionario che sta alla base della ricerca di tesi di una giovane futura ostetrica. Intanto, parliamo del nascere con la nota filosofa Annarosa Buttarelli, con Sandra Romano, ginecologa. a cui si deve il primo Centro intraospedaliero per la nascita, con Francesca Ferrari ginecologa presso l’Ospedale Policlinico di Modena e con l’ostetrica Giulia Ruscigno che presta servizio presso il medesimo ospedale.

“Nascere bene per crescere meglio. Il parto tra immaginario collettivo, salute e violenza ostetrica” Sabato 20 maggio h.10 – 12,30 – Laboratorio Aperto – Via Buon Pastore 43, Modena.