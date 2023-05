Martedì apre a Reggio Emilia ‘Apericena al parco’

Martedì prossimo 23 maggio iniziano gli appuntamenti della primavera-estate in centro storico ‘Insieme batte forte il cuore della città’, con concerti, presentazioni di libri, giochi per bambini e occasioni conviviali per le famiglie.

Apericena al parco, organizzato in collaborazione con Com.Re, inizia alle ore 19 con il mercatino vintage e lo street food al parco del Popolo.

A partire dalle ore 20 il ballo liscio e la musica popolare saranno i protagonisti della serata: in piazza della Vittoria si ballerà sulle note del concerto a fiato de’ ‘L’Usignolo’, ensemble composto da Francesco Gualerzi (quartino, sax), Mirco Ghirardini (quartino, clarinetto), Fabio Codeluppi (tromba), Valentino Spaggiari (bombardino), Marco Catelli (genis), Dimer Maccaferri (corno), Gianluigi Paganelli (tuba).

Il gruppo, oltre a eseguire i brani più famosi e ancora molto amati di questo repertorio, ricerca anche le pagine meno note per proporle al pubblico e non manca di inserire le nuove composizioni di Francesco Gualerzi (fondatore del gruppo assieme a Mirco Ghirardini), che con sensibilità e talento riesce a ricollegarsi alla tradizione rispettando stile e atmosfera. E’ una proposta di valore culturale, di recupero del linguaggio musicale locale, ma anche un’occasione di autentico divertimento.

Ha detto Daniele Abbado: “L’incontro con i musicisti dell’Usignolo rappresenta uno dei momenti in cui c’è stata questa rara sintesi: curiosità nella ricerca sulla nostra musica popolare, su un repertorio marginalizzato linguisticamente come quello della musica da ballo, e la qualità indiscutibile della sua esecuzione. Ma c’è un valore aggiunto che è sempre difficile raggiungere: la felicità. Riesce infatti impossibile ascoltare gli Usignoli senza poi essere allegri. Non è poco”.

E visto che di ballo liscio si parla, durante la serata ci sarà anche il tempo per una chiacchierata con Alessandro Gandino, che parlerà del suo libro “Lomagna mia”, intervistato da Francesca Severini, capoufficio stampa dei Teatri.

Apericena al parco ritornerà in altri quattro martedì: il 30 maggio e il 6, 13 e 20 giugno.

Il 30 maggio protagonisti della serata saranno i 70 giovani musicisti della Lepido Youth Orchestra con il concerto Cartoons – Viaggio musicale nel mondo delle sigle dei cartoni animati, quelle degli anni Settanta e Ottanta, che sono state la colonna sonora dell’infanzia di tanti. Queste piccole perle musicali sono diventate dei cult, un fenomeno musicale che vanta estimatori e appassionati.

La Lepido Youth Orchestra è l’orchestra dell’omonimo istituto scolastico comprensivo di Reggio Emilia.

Si torna a ballare il 6 e il 20 giugno con la scuola di ballo Arcadia: il boogie-woogie e i balli latini saranno protagonisti delle serate. Ad aprire le danze, i maestri della scuola con una lezione a cui si potrà liberamente partecipare, poi musica e ballo per tutti.

Tornano poi gli Scacchi a Reggio Emilia e lo fanno in grande stile il 13 giugno, grazie a una collaborazione con il circolo Ippogrifo. Saranno due ‘simultanee’, partite in contemporanea con 40 giocatori. Vi prenderanno parte il Gm Alessio Valsecchi e la Wim Tea Gueci: due dei più forti giocatori italiani, rispettivamente 2487 e 2200 punti Elo.