Maltempo, Musumeci “Altri 20 milioni per le spese immediate”

SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Per l’Emilia Romagna ci “saranno altri 20 milioni, sempre a disposizione del presidente della Regione, per le spese immediate”. Lo annuncia il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a margine del secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti, facendo con i giornalisti un punto della situazione in Emilia Romagna dopo la tragedia di questi giorni. “Sapete che in questo momento c’è bisogno di liberare le strade, di ricorrere a servizi e a beni con tempi assolutamente rapidi, la condizione dello stato di emergenza che abbiamo proclamato il 4 maggio, e quella che adotteremo martedì per inserirvi anche la provincia di Rimini, consentirà al presidente della Regione e alle articolazioni regionali di poter acquistare beni e servizi nello spazio di pochissime ore. In totale 30 milioni di euro (20 più i 10 già stanziati, ndr) per queste prime spese possono consentire di andare avanti senza restare bloccati – sostiene Musumeci -. E’ chiaro – conclude il ministro – che poi si passa alla fase della verifica, della ricognizione dei danni alle infrastrutture pubbliche, private, alle imprese, e lì dovremo individuare un metodo di lavoro che deve naturalmente gravare sul bilancio dello Stato con annualità perchè si possa procedere con una certa gradualità”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).