Maltempo, diramazione per Ravenna: chiusi gli svincoli verso la SS16 in direzione Rimini per allagamenti

Sono stati temporaneamente chiusi gli svincoli che dalla Diramazione per Ravenna portano sulla S.S. 16 Adriatica in direzione Rimini. Il provvedimento è stato attuato di concerto con la Polizia Stradale e Anas, in ragione di ulteriori allagamenti che si stanno verificando sulla S.S. 16 Adriatica.

Eventuali ulteriori provvedimenti alla circolazione sulla Diramazione per Ravenna saranno valutati di concerto con la Polizia Stradale in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo.

Si segnalano allagamenti anche all’altezza del km 28 della stessa diramazione, pertanto agli utenti in transito si raccomanda sempre la massima prudenza.