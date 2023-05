Maltempo: Cgil, Cisl, Uil, al via raccolta fondi per le popolazioni. Il ringraziamento di Bonaccini

“Ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle popolazioni dell’Emilia Romagna e di alcuni territori delle Marche colpite dai gravissimi eventi alluvionali. Per sostenere le comunità coinvolte abbiamo predisposto una raccolta fondi attraverso un conto corrente unitario”. Lo fanno sapere, in una nota, Cgil, Cisl, Uil. “Una prima donazione – aggiungono le tre Confederazioni – è stata già versata al fondo ‘alluvioni’ istituito dalla Regione Emilia Romagna. Garantiremo il massimo sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese duramente colpite. Nessuno – concludono Cgil, Cisl, Uil – sarà lasciato solo”.

“Ringrazio Cgil, Cisl e Uil per la vicinanza all’Emilia-Romagna, alle persone e alle comunità colpite dall’alluvione qui e nelle Marche. Una situazione gravissima, nella quale adesso è prioritario gestire l’emergenza e mettere in sicurezza tutti, pensando però da subito alla tutela di lavoratrici e lavoratori, famiglie e imprese, oltre che alla futura ricostruzione, obiettivo per il quale è fondamentale il contributo dei sindacati, insieme a tutte le parti sociali, nel confronto aperto col Governo. Nessuno deve infatti essere lasciato indietro”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sulla raccolta fondi unitaria avviata dalle Confederazioni nazionali Cgil, Cisl e Uil, che hanno già realizzato anche una prima donazione sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia-Romagna per il sostegno alle persone e comunità colpite dall’alluvione.