Grazie alla collaborazione con la Farmacia Baragalla, un aiuto concreto per tutti i pazienti del CORE di Reggio Emilia

Attraverso una importante collaborazione, la Fondazione GRADE Onlus e Andos Odv Comitato di Reggio Emilia hanno attivato un nuovo, interessante servizio per i pazienti onco-ematologici.

Il visagista della Farmacia di Baragalla – LAB223, del dottor Stefano Bertolani, sarà a disposizione ogni mercoledì e venerdì per una seduta individuale di make-up correttivo riservato a pazienti del CORE.

“Si tratta di un servizio importante che riprende e rilancia quello che una volta era il nostro “Progetto trucco” – spiega la Direttrice del GRADE, Valeria Alberti – una modalità concreta per stare accanto a tutti i pazienti e dare loro una mano per vivere la quotidianità nel miglior modo possibile. Prendendosi cura di sé, fisicamente e di conseguenza anche emotivamente. Il visagista potrà non solo truccare ma anche insegnare a truccare, così come dare consigli sul miglior modo di idratare la pelle, dando suggerimenti sui prodotti più adatti, così come su quelli da evitare. Un progetto che si lega per finalità a quelli già in essere della Fondazione GRADE come quello dei Turbanti o Comunque Bella”

“LAB223 è una farmacia all’avanguardia, uno spazio beauty di prodotto selezionati con sale estetiche per trattamenti avanzati, un contenitore di collaborazioni e uno spazio per la formazione e per la prevenzione costante – spiega il dottor Bertolani – È uno spazio dedicato anche alla ricerca e innovazione per convogliare insieme diverse attività che agiscono sulla qualità della vita delle persone. Crediamo nel potere della bellezza e nella forza dell’incontro. Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con GRADE Onlus e Andos Odv. Offriremo un servizio gratuito rivolto a pazienti oncologici mettendo a disposizione l’esperienza del visagista del nostro staff per una seduta personale di trucco correttivo”.

“Grazie alla collaborazione con la Farmacia di Baragalla, forniamo questa opportunità per prendersi cura di sé anche dal punto di vista estetico durante le terapie, un aspetto che ha una grande importanza per le persone che stanno seguendo questo percorso di cura e che non deve mai venire meno per affrontarlo in maniera più serena possibile” aggiunge Daniela Bernardi, vicepresidente Andos Odv Reggio Emilia.

Il servizio è su prenotazione e totalmente gratuito. La Farmacia Baragalla offre un ampio spazio dedicato alla dermocosmesi dove è presente personale altamente qualificato e costantemente aggiornato, in grado di poter consigliare soluzioni specifiche per ogni tipo di problema.

La prenotazione delle sedute è obbligatoria: è possibile richiederla, o ricevere informazioni telefonando alla segreteria GRADE al numero 0522 295059, oppure scrivendo a info@grade.it.