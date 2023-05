Fuori Campo 11 ASD presenta “Amico Vero”

Martedì 23 maggio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante di Sassuolo, viene presentata una nuova idea proposta da Fuori Campo 11 ASD.

Sul sito www.fuoricampo11.it è operativa la sezione “AMICO VERO”, uno spazio virtuale aperto a tutti legato al progetto “FUORICLASSE”, interamente dedicato alle segnalazioni anonime inerenti casi di disagio giovanile, situazioni di abbandono sportivo e scolastico, nonché episodi di bullismo.

A tale spazio è stato dedicato un hashtag, #MIGLIORIAMICI, con la funzione di rendere più facile ed efficace per gli utenti la ricerca di messaggi sul tema o su uno specifico contenuto.

Così la presidente Barbara Fontanesi in merito al progetto – “Abbiamo scelto di chiamare questa piattaforma AMICO VERO, perché vogliamo sensibilizzare i giovani sul significato profondo della parola AMICO. L’amico vero è colui che realmente si attiva per aiutare un compagno in difficoltà. È risaputo che per fare squadra, servono persone concretamente attive e responsabili. In pratica, ragazzi solidali con i propri compagni e adulti impegnati nel tutelare i più fragili. Ecco perché abbiamo dato vita alla piattaforma AMICO VERO: per dare l’opportunità a tutti gli studenti e giovani sportivi di scriverci in forma anonima, situazioni ritenute importanti da segnalarci” .