Domenica 21 la risalita della Madonna di San Luca al Santuario. Alle ore 17.00 la partenza dalla Cattedrale

Domenica 21 maggio, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.30 in Cattedrale il

Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la Messa, concelebrata dal Card. Matteo Zuppi, alla presenza dell’Immagine della Madonna di San Luca.

Alle ore 15.00 il Vescovo Dionisio di Kotyeon, Ausiliare della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio animato dalle comunità ortodosse cittadine. Alle ore 17.00 l’Icona verrà accompagnata in processione al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la Benedizione in Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, che avrà una speciale intenzione di preghiera per la pace e per le popolazioni colpite dall’alluvione a Bologna, in regione e specialmente in Romagna, parteciperanno con gli stendardi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse e associazioni ecclesiali. Saranno presenti il Vescovo Ambrozie, Vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia, il Vescovo Dionisio, e padre Teodosio Hren, Vicario generale dell’Esarcato greco-cattolico ucraino che accompagneranno l’Arcivescovo e l’Immagine. Alle ore 20.00, all’arrivo della Madonna di San Luca nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la Messa.

Sabato 20 alle ore 14.00 padre Hren presiederà la divina liturgia in Cattedrale alla presenza dell’Immagine e alle ore 21.00 don Davide Baraldi, Vicario episcopale per il Settore Formazione cristiana, guiderà la recita del Rosario.

Le celebrazioni in Cattedrale alla presenza della Madonna di San Luca sono disponibili anche in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La Messa delle ore 10.30 di domenica 21 sarà trasmessa in diretta anche da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre), da Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

La Caritas diocesana sta monitorando le situazioni di maggiore criticità sul territorio ed ha avviato una raccolta fondi per dare, già in questi giorni, un sostegno concreto di solidarietà a quanti sono stati fortemente danneggiati dalle alluvioni. Per contribuire al progetto: Iban IT32L0538702400000002011697 intestato ad “Arcidiocesi di Bologna”, causale “Emergenza alluvione in Emilia-Romagna”.

«In mezzo a tante difficoltà – afferma don Matteo Prosperini, Direttore della Caritas diocesana – vorremmo rivolgere particolare attenzione alle persone e alle famiglie più fragili e sole, come ci ha chiesto l’Arcivescovo. Per questo chiediamo ai parroci e alle Caritas di segnalarci eventuali situazioni di solitudine. Sappiamo di poter contare sulla grande generosità e solidarietà delle nostre comunità».

Domenica 21 si celebrerà la Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali sul tema “Parlare col cuore. Secondo verità nella carità (Ef 4,15)”. Nell’occasione l’Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi ha dato avvio alla presenza sui Social della Chiesa di Bologna con Facebook e Instagram (chiesadibologna).

Per informazioni www.chiesadibologna.it