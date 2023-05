Da metà giugno parte il cantiere in via Saffi per il consolidamento del torrente Ravone

Da metà giugno partono i lavori per anticipare l’intervento di consolidamento del tratto del torrente Ravone in attraversamento a via Saffi. Il cantiere interesserà la porzione di via Saffi da via Vittorio Veneto fino a 60 metri oltre via del Chiù, tratto che sarà interdetto alla circolazione indicativamente fino alla fine di agosto. L’obiettivo è quello di concludere l’opera di messa in sicurezza entro l’estate, così da minimizzare i rischi correlati alle precipitazioni autunnali.

L’anticipazione dell’intervento di consolidamento, previsto dal progetto del tram, e la contrazione dei tempi di esecuzione imporranno la chiusura totale della porzione di tratto stradale e piani di lavoro su più turni, che comprendono anche le ore notturne per le attività meno rumorose.

I lavori di messa in sicurezza prevedono la rimozione del manto stradale, la completa demolizione del manufatto esistente e la ricostruzione di un nuovo e più ampio scatolare. Grazie alla chiusura completa della strada, sarà possibile intervenire in profondità e in maniera rapida con tecniche costruttive di comprovata efficacia (maxi-scatolare in calcestruzzo armato), inizialmente escluse in favore di soluzioni di cantierizzazione meno invasive (micropali), che avrebbero consentito di completare l’opera senza chiudere la circolazione stradale, penalizzando però i tempi di esecuzione.

In coerenza con le prescrizioni dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna il nuovo attraversamento prevede di mantenere invariato il fondo dell’alveo con una maggiore portata rispetto all’attuale oltre che, naturalmente, l’ispezionabilità del manufatto.

A febbraio 2024 verrà poi data attuazione al cantiere tranviario relativo a questo tratto di via Saffi (denominato cantiere B15) a completamento di quanto eseguito in emergenza durante l’estate. Tale cantierizzazione verrà eseguita secondo le modalità già comunicate, mantenendo la viabilità aperta nei due sensi seppur con riduzione delle carreggiate.

Da giugno inoltre, come previsto, i cantieri della linea rossa del tram (B13-B14) arrivano in via Emilia Ponente/Saffi, interessando il tratto da via Marzabotto a via Vittorio Veneto. La circolazione resterà aperta in entrambe le direzioni per tutta la durata del cantiere: due corsie verso Borgo Panigale, una verso il centro.