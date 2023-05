Bologna, maltempo: evacuazioni in corso in via del Paleotto (civici 4, 6 e 8) e in tutta via di Jola

Evacuazione di tutte le persone che risiedono o che dimorano, anche temporaneamente, in via del Paleotto ai civici 4, 6 e 8 e in via di Jola, tutti i civici. Il Sindaco ha firmato poco fa l’ordinanza per evacuare i 17 residenti considerato che in via del Paleotto è presente un movimento franoso che rende pericolosa la circolazione e il raggiungimento in sicurezza di queste abitazioni.

In questo momento è in corso l’attività di contatto puntuale di tutti i residenti interessati dall’ordinanza al fine di avere un quadro esaustivo delle necessità alloggiative prima di procedere all’esecuzione del provvedimento.

L’ordinanza è in vigore fino al termine dell’emergenza e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

È inoltre vietata la circolazione, anche a piedi, su via del Paleotto, in prossimità dei

civici 6 ed 8, e di via di Jola, fatto salvo gli interventi degli addetti ai lavori nelle

operazioni di ripristino e/o di soccorso.

La situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata alle ore 18 di oggi:

via di Gaibola (riaperta solo ai residenti con segnaletica limite 30 km/h e pericolo strada sdrucciolevole)

via dei Colli (riaperta solo ai residenti dal civico 1 al civico 49 e dal civico 2 al civico 36; per l’accesso ai civici oltre il 51 percorso consigliato San Luca Montalbano)

via del Poggio (chiusa)

via di Jola (chiusa)

via Golfreda (chiusa lato Roncrio e aperta per permettere ai soli residenti di accedere alle proprie abitazioni)

via Roncrio (riaperta solo ai residenti con segnaletica limite 30 km/h e pericolo strada sdrucciolevole)

via della Palma (chiusa)

via del Paleotto (chiusa)

via di Casaglia (chiusa al civico 48; per i civici superiori accesso da San Luca Montalbano)

via delle Lastre (chiusa)

via degli Scalini (chiusa da Barbiano a Santa Liberata)

via di Barbiano (chiusa)

via di Ravone (riaperta fino al civico 23)

via di Sabbiuno (percorribile fino al confine comunale)

via della Fratta (chiusa a metà con accesso ai civici dai due lati)

via della Trappola (chiusa)

Nella giornata di oggi sono invece state riaperte: via Gaibara e via Torriane.

Il Comune rinnova l’invito a non percorrere la zona colli anche laddove le strade aperte. Stiamo mantenendo aperte alcune strade per consentire la circolazione essenziale a residenti e mezzi di soccorsi.

In città, dopo la riapertura di ieri sera, è stata nuovamente chiusa questa mattina via dell’Arcoveggio all’altezza del civico 190 per uno smottamento.

Aggiornamenti in tempo reale sul sito del Comune:

https://www.comune.bologna.it/notizie/allerta-maltempo-16-17-maggio-2023