Rinviato il Bla Bla Festival dell’infanzia “Esplorando Meraviglia”

Gli organizzato annunciano la scelta di rinviare il Bla Bla Festival dell’infanzia “Esplorando Meraviglia” previsto per i giorni 19, 20, 21 maggio, a data da definirsi.

I fatti emergenziali che stanno colpendo la nostra regione impongono una scelta etica prima che pratica: per chi si occupa di persone non è possibile rimanere insensibili alle drammatiche difficoltà di nostri concittadini.

L’Amministratore Unico di ASP Marco Franchini dichiara: “Non è facile prendere una decisione del genere perché significa rimandare un evento che ha richiesto tante energie e impegno, il coinvolgimento di persone anche lontane e una complessa organizzazione. Ma in noi si muove una consapevolezza: questo non è tempo di Festival, ma di solidarietà e impegno. Non è tempo di guardare le previsioni ma di dare una mano e un sostegno. Siamo in queste ore in collegamento con le ASP dei diversi territori duramente colpiti e dispenseremo le nostre energie in quella direzione. La promessa che fin d’ora facciamo è di trasformare i meno in più, di rivederci presto con un BlaBla Festival ancora più ricco e meraviglioso”.

“Grazie all’impegno profuso da tanti per organizzare questa manifestazione (non sarà disperso!) e grazie a voi per la comprensione. Siamo una grande Comunità e lo sappiamo dimostrare ancora di più in questi momenti. Un abbraccio sentito a tutti i territori colpiti, alle persone che stanno vivendo ore drammatiche e a tutti i professionisti e volontari impegnati nel prestare soccorso”. Così Giovanni Galli, Sindaco di Marano e Assessore alle politiche scolastiche dell’Unione terre di Castelli.