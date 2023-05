Nuvolosità diffusa con piogge soprattutto nella prima parte della giornata che interesseranno principalmente i settori centro-occidentali ed in particolare i rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve locale aumento, comprese tra 11 e 14 gradi; massime in diminuzione sui settori centro-occidentali, con valori tra 16 e 18 gradi. Venti deboli tra est e nord-est. Mare poco mosso, temporaneamente mosso al largo tra la notte ed il primo mattino.

(Arpae)