Modena, prendersi cura del caregiver: “Il fatto e il faremo”

Le azioni attuate o in corso di realizzazione e, soprattutto, cosa si intende attuare per sostenere il caregiver nel difficile compito di assistere un familiare o una persona cara a cui è legato esclusivamente da un rapporto di affetto. “Il fatto e il faremo” saranno appunto al centro dell’incontro in programma venerdì 19 maggio dalle 10.30 alle 12.30 alla Palazzina Pucci di largo Pucci 40, a Modena.

L’iniziativa, a cura degli Operatori del Tavolo Cittadino Caregiver Familiare Modena, si colloca nell’ambito del programma “Per prendersi cura degli altri occorre avere cura di sé” promosso da Comune e Azienda Ausl in occasione del mese del Carviger familiare, per promuovere, sensibilizzare e porre attenzione su una figura importante ma che spesso non conosce appieno le agevolazioni e i benefici a cui ha diritto, e per consolidare la rete socio sanitaria a sostegno del caregiver. In particolare, l’incontro di venerdì costituirà un’ulteriore occasione di ascolto e confronto con cittadini, volontari, caregiver, organizzazioni e istituzioni per ragionare insieme sul futuro.

Interverranno, tra gli altri, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena Roberta Pinelli e il direttore del Distretto Ausl di Modena Andrea Spanò.

Inoltre, con la conduzione di Roberto Chiesa medico Area Fragili, sono previsti interventi dello psicologo Lorenzo Scaglietti referente del progetto “Supporto Psicologico al Caregiver – L’attività del Call center provinciale” e dell’assistente sociale Bruna Rodia che spiegherà l’attività dello Spazio d’ascolto per Caregiver familiari che accedono al Centro Disturbi Cognitivi e del Comportamento di Modena. Infine, Ghizlane Zerquoni, responsabile delle attività assistenziali della coop Gulliver, illustrerà l’attività dello Sportello Informacaregiver in funzione presso la Casa della Salute di Modena nell’ambito delle azioni di supporto alla domiciliarità.

Infine, domenica 21 maggio, nell’ultimo appuntamento in programma, il confronto sul valore delle buone prassi a favore dei Caregiver familiari coinvolgerà i partecipanti al Ccm il Comitato Consultivo Misto di Modena, per un confronto con cittadini, associazioni, istituzioni, organizzazioni.

“Condividere e informare” è l’incontro in programma alla Casa della Salute e della Comunità G.P.Vecchi di Modena, in via Levi Montalcini 200, dalle ore 10.30 alle 12.30. I soggetti che partecipano al Ccm sono: Acat Modena, Ancescao Modena, Angela Serra Modena, Anteas Modena, Anmic Modena, Associazione Aism Modena, Avis Modena, Avo Modena, Auser Modena, Consumatori Modena, CNA Modena, CSI Modena, Federconsumatori Modena, Associazione G.P.Vecchi, Ideando Aps Modena, Coordinamento Il Tortellante Modena, Cupla Modena, Spi Modena Tribunale del malato Modena, Uildm Modena, Uisp Modena, Ust Emilia Centrale, Comune di Modena, Ausl Modena,

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, senza necessità di iscrizione, per informazioni: polo.puass@comune.modena.it oppure modenacaregiver@ausl.mo.it o tel. 059 438011 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.