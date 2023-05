Maltempo, autostrade per l’Italia: torna percorribile tutta la A14 in Emilia-Romagna

Alle ore 15:00 circa, è stato riaperto anche l’ultimo tratto di A14 chiuso a causa delle eccezionali precipitazioni che negli ultimi giorni hanno colpito l’Emilia-Romagna.

Infatti, grazie al lavoro ininterrotto della task force messa in campo da Autostrade per l’Italia è stato possibile ripristinare la circolazione nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione per Ravenna e Cesena Nord dove il traffico al momento transita su una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni.

Al fine di consentire il ritorno alla normale circolazione su tutte le corsie nel più breve tempo possibile, sono già operative più squadre di lavoro impegnate su diversi fronti per ripristinare i danni causati dalle alluvioni.

Il complesso piano di attività è stato definito con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi all’utenza e favorire gli spostamenti nell’area colpita dall’emergenza, concentrando le attività prevalentemente in orario notturno. Per questo motivo a partire dalle 21:00 di questa sera e fino alle 6:00 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. Analogo provvedimento verrà adottato nelle successive notti fino al completamento delle attività di ripristino.

In ragione dei volumi attesi e dei cantieri attivi lungo la tratta, agli utenti in transito tra Faenza e Forlì si raccomanda la massima prudenza.

Permane sulla A14 in direzione nord, per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate, l’uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la SS76 in direzione Fabriano/Perugia.