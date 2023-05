La viabilità del territorio metropolitano di Bologna. Aggiornamento strade provinciali

Si invita la popolazione a non effettuare spostamenti se non per reali necessità anche per agevolare il transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

Sono chiuse temporaneamente in più punti

SP7 “Valle dell’Idice” in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in Comune di Monterenzio

SP15 “Bordona” lavori in corso su tutto il percorso

SP21 “Sillaro” chiusa da località Belvedere km 32 in Comune di Castel del Rio verso Firenze

SP33 “Casolana” km 1+500 per frane + 3+600 CROLLO

SP34 “Gesso” chiusa in molti tratti e al km 9+500 nel comune di Fontanelice

SP36 “Val di Zena” al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena

SP610 “Montanara” in vari tratti tra Casalfiumanese e la Toscana

Sono chiuse anche

SP6 “Zenzalino” chiusa da Budrio per crollo del ponte del fiume Idice

SP12 “Basso Reno”

SP14 “Codrignanese” in località Borgo Tossignano km 9 per esondazione Santerno

SP22 Valle dell’Idice – SS 65 dal km 2+000 (Quinzano) al km 6+700 (Loiano) in Comune di Loiano

SP29 “Sant’Antonio” chiusa sui ponti di Sillaro e Idice per acque alte

SP30 “Trentola” al km 4+000 (sottopasso A 14) nel comune di Dozza

SP37 “Ganzole” chiusa km 2 loc. Pieve del Pino e al km 6 (loc. Ganzole)

SP46 “Castel Maggiore – Granarolo”

SP50 “Sant’Antonio” al km 5+000 all’altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli, Comune di Imola/Medicina

SP51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

SP53 “Bivio Selice”

SP54 “Lughese” chiusa da Imola a Mordano ESCLUSI per esondazione Sillaro

SP68 “Val d’Aneva” al km 12+000 (Castel d’Aiano) per frana

SP74 “Mongardino” km 3+600 per lavori di contenimento frana

SP79 “Pian di Balestra” km 9+500 per lavori di contenimento frana

SP80 “Cardinala” al km 3+500 all’altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli nel comune di Imola in via precauzionale per acque alte

SP253 “San Vitale” chiusa sul ponte del Sillaro per acque alte

SP325 lavori in corso dal km 6 (Lama di Setta) al km 12 (Vado)

EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

Chiuse anche la SS 65 Futa, per frane in diversi punti, la Trasversale di Pianura per allagamenti in diversi punti e la via Emilia direzione Imola.

Criticità in corso con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali

SP23 “Ponte Verzuno – Suviana” lavori in corso al km 1 e 4

SP24 “Grizzana” lavori in corso dal km 4+700 con senso unico alternato

SP26 “Lavino” lavori in corso dal km 22+500 al km 23+000

SP27 “Valle del Samoggia” al km 17+000 e 23+000 località Savigno

SP40 “Passo Zanchetto” lavori in corso al km 7

SP62 “Riola-Camugnano-Castiglione” lavori in corso al km 1+500

SP67 “Marano canevaccia” km 7+300

SP72 km2+500

SP75 “Montemaggiore” in località Loghetto km 5+500per lavori di contenimento frana

SP81 “Campeggio”

SP86 “LungoSavena” limitazioni nelle uscite verso Granarolo Emilia

Riaperte

SP31 “Colunga”

SP44 “Bassa Bolognese”

SP48 “Castelli Guelfi”

SP45 “Saliceto” chiusa dal km 5 (Trasversale di Pianura) a Bentivoglio

SP 42 “Centese”

Rimane chiusa a causa delle piogge di inizio maggio anche la SP59 “Monzuno” al km 2 in comune di Monzuno e con limitazioni tra i km 10+000 (Monzuno) e 18+000 (Loiano).

Chiuse anche la Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti.