Emergenza maltempo, quasi 4 mila i volontari che hanno aderito all’appello del Comune di Bologna

Sono quasi 4 mila i volontari e le volontarie che hanno aderito all’appello lanciato sui social dal Comune di Bologna nella serata di ieri.

A partire da oggi le persone che hanno dato la propria disponibilità saranno eventualmente ricontattate in base alle esigenze riscontrate e, a partire dalle zone in cui la situazione di emergenza è stabilizzata, si inizierà a intervenire sia a Bologna che nei Comuni dell’area metropolitana, in accordo con i Sindaci ai quali segnaleremo le richieste che arriveranno suddivise per Comune.

Se il meteo lo consentirà, ci sarà bisogno prevalentemente di aiuto per pulire cortili e altri spazi, dando una mano nei tanti condomini allagati e sommersi dal fango.

Questo il modulo per offrire la disponibilità a dare una mano:

https://bit.ly/volontari-bologna-emergenza-maltempo

Come in ogni emergenza Bologna si dimostra sempre pronta e generosa, ma dobbiamo evitare improvvisazioni e sovrapposizioni che possano intralciare la gestione complessiva dell’emergenza.

Ecco perché raccogliamo le disponibilità, e vi indicheremo quando, come e dove intervenire.

Come richiedere aiuto

Questa mattina è stato creato anche un modulo per tutte le cittadine e i cittadini del Comune di Bologna o dei Comuni dell’area metropolitana che in queste ore hanno bisogno di supporto e aiuto (per pulizia strada, cantine, cortili e altri spazi). Questo il modulo:

https://forms.gle/BGPi2LUyEjkB7jPPA



Per quel che riguarda il Comune capoluogo le richiesta verranno segnalate direttamente ai volontari. Per i Comuni dell’area metropolitana segnaleremo le richieste ai Sindaci suddivise per Comune.

Questi moduli saranno i canali ufficiali del Comune e della Città metropolitana di Bologna

per offrire la propria disponibilità e raccogliere le richieste di aiuto.