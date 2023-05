Doppio evento nel weekend a Villa Cuoghi Fiorano

Siamo lieti di annunciare che sabato 20 maggio alle ore 21.00 il Circolo “Nuraghe – Pinuccio Sciola” di Fiorano Modenese propone uno spettacolo che abbiamo conosciuto lo scorso anno, di grande successo. Parliamo di “Magnitudo Emilia. Uno sguardo sulle cose”, immagini e racconti a 10 anni dal terremoto emiliano. In scena sarà la compagnia Le Scompaginate con la partecipazione di Lidia Geti, la regia di Lucia Pantano per il testo di Annalisa Vandelli. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune, le associazioni InArte e Framestorming, e il supporto di Regione Sardegna, FASI, Sardatellus e Eurotarget.

Il giorno seguente l’associazione fioranese Amici della Musica “Nino Rota” propone un confronto aperto, intitolato “L’orecchio imprigionato” e incentrato sull’educazione all’ascolto della musica. L’incontro è condotto dal maestro Mirco Bondi, che si occupa anche di divulgazione e lezioni musicali. Appuntamento domenica 21 maggio alle ore 17.30 presso la sede dell’associazione.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, e si svolgeranno presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32). Tuttavia, “Magnitudo Emilia” in caso di maltempo sarà annullato.