Causa emergenza maltempo, annullato l’incontro “Uniti contro il cancro” in calendario domani alle ore 21 al Mast di Bologna

L’incontro “Uniti contro il cancro” per presentare la Rete Oncologica ed Emato-Oncologica della Regione Emilia-Romagna in programma a Bologna domani, venerdì 19 maggio alle ore 21 alla Fondazione Mast (via Speranza, 42), è annullato a causa dell’emergenza maltempo ancora in corso.

L’iniziativa, che fa parte della serie di incontri promossi dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute per confrontarsi sulle prospettive e il comune impegno – di istituzioni, professionisti e cittadini – nella lotta contro il cancro, sarà riprogrammata a data da destinarsi.