Bambini “filosofi” al BLA di Fiorano

Sabato 20 maggio, alle ore 10.00, ritorna in biblioteca a Fiorano Modenese “FilosoFare. Filosofia con i bambini”, l’iniziativa promossa da Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena e in collaborazione con il Polo Bibliotecario Modenese, che dal 2015 consente di realizzare laboratori filosofici per i più piccoli.

Il laboratorio di sabato al BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico) è a ingresso libero per tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni. Con “Il gioco dei pensieri”, Luca Mori, educatore specialista della filosofia con i bambini, guiderà i più piccoli a scoprire in maniera originale e divertente frammenti di pensieri attribuiti a sapienti la cui fama ha attraversato i secoli, affrontando in questo modo temi di rilevanza filosofica, come la scoperta della natura, la costruzione di una città ideale, la conoscenza di sé stessi e degli altri, l’accettazione della diversità, il rispetto delle regole condivise, la gestione delle emozioni e l’uso dell’immaginazione.