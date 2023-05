Anziani e non autosufficienza: lunedì 22 maggio incontro a Modena

“Anziani e Legge Delega sulla non autosufficienza” è l’incontro promosso dal sindacato pensionati Spi Cgil distretto di Modena insieme all’Auser per affrontare i temi di interesse della popolazione anziana, quali longevità, cronicità, non autosufficienza, demenza e solitudine.

In uno scenario demografico caratterizzato dal progressivo invecchiamento e aumento dei “grandi anziani” è fondamentale fare informazione e dare risposte sull’aumento delle patologie di tipo cronico (seppur in un quadro di miglioramento delle condizioni di vita e di cura), sulla crescente difficoltà delle famiglie nell’assistenza e nella cura dei componenti fragili, anziani e soggetti con disabilità. E sulla necessità di potenziare la sanità territoriale e aumentare le risorse per rispondere ai bisogni della non autosufficienza.

Di tutti questi temi si parlerà appunto nell’incontro di lunedì pomeriggio 22 maggio (ore 15 – salone Corassori Cgil) con il demografo Claudio Falasca ricercatore Ufficio Studi Auser nazionale, Alfonsina Rinaldi, componente del Comitato Direttivo Spi Cgil, già sindaco di Modena e componente del gruppo di lavoro dell’onorevole Livia Turco artefice di una delle proposte di legge sulla non autosufficienza.

Interviene inoltre la dottoressa Federica Rolli direttrice delle attività socio sanitarie dell’Ausl di Modena per illustrare i servizi sanitari rivolti agli anziani e l’implementazione che ci si attende con l’attuazione della Legge delega sulla non autosufficienza recentemente approvata.

Conclude il segretario della Cgil di Modena Daniele Dieci. Coordina i lavori Manuela Gozzi di Auser Modena.