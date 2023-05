Viabilità compromessa in molte zone della città metropolitana

Sono chiuse temporaneamente in più punti:

SP7 “Valle dell’Idice” in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in Comune di Monterenzio e la

SP36 Val di Zena al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena

SP 610 “Montanara” in vari tratti tra Casalfiumanse e la Toscana

Alle ore 9 sono chiuse anche

– SP14 Codrignanese in località Borgo Tossignano km 9 per esondazione Santerno

– SP21 Sillaro chiusa da località Belvedere in Comune di Castel del Rio

– SP253 San Vitale chiusa sul ponte del Sillaro per acque alte

– SP29 Sant’Antonio chiusa sui ponti di Sillaro e Idice per acque alte

­- SP 30 Trentola” al km 4+000 (sottopasso A 14) nel comune di Dozza

– SP31 “Colunga” al km 8 Ponte sul Quaderna in località Ponte Rizzoli nel comune di Ozzano Emilia

– SP 33 “Casolana” km 1+500 per frane

– SP37 Ganzole chiusa

– SP45 Saliceto chiusa dal km 5 (Trasversale di Pianura) a Bentivoglio

– SP48 Castelli Guelfi tra Ponte Rizzoli e Prunaro

– SP 50 “Sant’Antonio” al km 5+000 all’altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli, Comune di Imola/Medicina

– SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

– SP54 Lughese chiusa da Imola a Mordano ESCLUSI per esondazione Sillaro

– SP6 Zenzalino chiusa da Budrio per crollo del ponte del fiume Idice

– SP 68 “Val d’Aneva” al km 12+000 (Castel d’Aiano) per frana

– SP 75 “Montemaggiore” in lo9calità Loghetto per lavori di contenimeno frana

– SP 80 “Cardinala” al km 3+500 all’altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli nel comune di Imola in via precauzionale per acque alte.

– EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

Rimangono chiuse a causa delle piogge di inizio maggio anche la

– SP 34 “Gesso” chiusa al km 9+500 nel comune di Fontanelice

– SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno

Chiuse anche la Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti

Criticità in corso con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali

– SP15 Bordona lavori in corso su tutto il percorso

– SP 27 “Valle del Samoggia” al km 23+000 località Savigno

– SP325 lavori in corso dal km 6 (Lama di Setta) al km 12 (Vado)

– SP24 Grizzana lavori in corso dal km 4+700