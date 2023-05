A causa di un allagamento, la strada statale 9 “Via Emilia” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 20,200 al km 19,700 in località Budrio (Bologna). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.