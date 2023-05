Sono diverse le strade statali chiuse al transito causa allagamenti o presenza di ostacoli

A causa della presenza di ostacoli in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 “Della Futa”, nel tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Livergnano (Bologna).

A causa di un allagamento, la strada statale 253 “San Vitale” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 21,000 al km 18,000 in località Villa Fontana (Bologna). Viene fatta effettuare inversione di marcia in entrambi i sensi di marcia.

A causa di un allagamento, la strada statale 9 “Via Emilia” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 20,200 al km 19,700 in località Budrio (Bologna).

Lungo la strada statale 258 “Marecchia”, a causa di una frana che ha interessato la sede stradale, si è resa necessaria la chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, del tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Novafeltria (Rimini).

A causa della presenza di ostacoli in carreggiata, la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 226,800 al km 233,000 in località Sarsina (Forlì – Cesena).

A causa di un allagamento, la strada statale 67 “Tosco Romagnola” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 201,000 al km 199,000 in località Coccolia (Ravenna).