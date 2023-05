RINVIATO l’incontro sulla sicurezza in programma domani a Cibeno

E’ stato rinviato a data da destinarsi l’appuntamento in programma a Cibeno domani, giovedì 18 maggio, per il ciclo “La sicurezza è di casa”, incontri pubblici organizzati da Comune, Carabinieri e Polizia Locale.

La decisione, d’accordo con la locale parrocchia che doveva ospitare l’appuntamento, è stata presa in considerazione dell’allerta meteo in corso, che impegna tutte le forze dell’ordine in azioni ordinarie e straordinarie, oltre che per ridurre spostamenti in queste ore di viabilità complicata anche dalla chiusura di alcuni ponti.

“La sicurezza è di casa”, iniziato il 3 dicembre scorso, ha totalizzato finora dieci appuntamenti fra città e frazioni, con consigli pratici e testimonianze per difendersi da truffe a domicilio e furti in abitazione: un’iniziativa aperta a tutti, e in particolare a parenti, amici e vicini di persone anziane, le più bersagliate dai truffatori “porta a porta”, che si approfittano della loro debolezza psicologica.