Nel rispetto delle popolazioni colpite, per esprimere vicinanza e solidarietà agli amministratori locali e anche un aiuto concreto laddove necessario, il PD di Modena ha deciso di posticipare l’inaugurazione della Festa de L’Unità all’ex macello prevista per venerdì 19 maggio.

La festa inaugurerà allora venerdì 26 maggio, per poi proseguire un weekend in più, ovvero anche 16-17-18 giugno. Seguiranno nei prossimi giorni gli aggiornamenti sugli eventi in programma ed eventuali spostamenti.