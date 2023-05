Riaperta la strada statale 9 “via Emilia” a Valsamoggia

La strada statale 9 “via Emilia” è stata riaperta al traffico tra il km 128,550 ed il km 130,300 a Valsamoggia (BO).

Per innalzamento dei livelli idrometrici dei canali consortili è stata disposta la chiusura al traffico della strada statale 16 “Adriatica” nei pressi del km 123,300 ad Alfonsine (RA).

Lungo la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” è chiuso il tratto presso il km 241,700 a Mercato Saraceno (FC).

A Cà de Fabbri, nella città metropolitana di Bologna, è chiusa al traffico – in via precauzionale – per rischio esondazione del fiume Navile la strada statale 64 “Porrettana” dal km 111,500 al km 114,500.

Nel territorio di San Lazzaro di Savena, per allagamento della SP48, è interdetta al traffico la NSA 313 “di San Lazzaro” dal km 3,200 al km 7,900;

La strada statale 727 bis “Tangenziale di Forlì” per chi viaggia in direzione Bologna, è chiusa dal km 0 al km 5, mentre per chi viaggia in direzione Rimini è chiusa dal 1,800 al km 3,700 per allagamento.

Infine, sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) a causa dell’allagamento dell’abitato di Case Murate è disposta la chiusura al traffico dello svincolo di Casemurate.

Si specifica inoltre che – a causa della presenza di frane lungo la SS71 – lungo la E45 nel tratto incluso tra gli svincoli di Quarto e Sarsina è stato attivato il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Roma.

Come già comunicato in precedenza, al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.

Permangono inoltre tutte le altre chiusure citate in precedenza.