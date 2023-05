Oltre 200 evacuazione da parte dei Vigili del fuoco in provincia di Bologna

Continuano le operazioni di soccorso nella provincia di Bologna a seguito dell’andata di maltempo che ha colpito la zona. Il comando dei Vigili del fuoco ha attive circa 50 squadre che stanno effettuando operazioni di soccorso ed evacuazioni.

Si segnala la rottura dell’argine del fiume Idice in località Lamotta, Santerno in località Mordano, il Sillaro ha superato gli argini in località Portonovo. Altre situazioni a Monzuno Vado dove sono in corso evacuazioni da parte dei Vigili del fuoco in collaborazione con un elicottero dell’aeronautica militare, Monteveglio dove una frana minaccia l’abitato. In corso evacuazioni. Inoltre in località Lamotta il ponte sul fiume Idice a causa della ondata di piena è crollato. Nel complesso il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato oltre 200 evacuazioni.