Chiude oggi mercoledì 17 maggio a Serramazzoni, la strada provinciale 3 “Via Giardini” in località La Fontanina, per l’aggravarsi del movimento franoso causato dell’ondata di maltempo che sta coinvolgendo il territorio provinciale. I tecnici della Provincia stanno verificando in queste ore quale tipo di intervento operare, per consentire una rapida riapertura al transito.