Maltempo, prosegue l’allerta rossa sulla provincia di Modena

Prosegue anche per la giornata di oggi mercoledì 17 maggio l’allerta rossa sul territorio provinciale, emanata dal servizio di protezione civile regionale con particolare interesse al rischio idrogeologico e di innalzamento dei corsi d’acqua.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia raccomanda «di limitare gli spostamenti non indispensabili a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche critiche, poiché siamo difronte ad una situazione che potrebbe peggiorare in maniera repentina. Teniamo costantemente monitorata la rete viaria e dei corsi d’acqua, ma l’accumulo di precipitazioni è tale da sconsigliare ogni movimento non necessario».

I tecnici e il personale della Provincia di Modena sono impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria, con particolare attenzione al livello idrometrico dei corsi d’acqua in prossimità dei ponti.

Restano chiusi, a scopo precauzionale, i Percorsi Natura (Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tragitto dei percorsi, fino al termine dell’emergenza ed è chiuso dalla serata di ieri, martedì 16 maggio, il ponte di Navicello vecchio sulla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola, sul fiume Panaro.

La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.

I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.