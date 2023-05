Maltempo, prosegue l’allerta rossa sulla provincia di Modena

«Limitare gli spostamenti non indispensabili e controllare i canali informativi istituzionali dei propri comuni di residenza, così da restare aggiornati sull’evoluzione della situazione emergenziale e su eventuali misure di sicurezza da adottare».

Lo dichiara il presidente della Provincia Fabio Braglia, nel raccomandare prudenza a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche critiche che stanno investendo l’intero territorio.

Braglia, inoltre ringrazia tutto il personale del Ccs (centro coordinamento dei soccorsi) e il personale della Provincia «per l’infaticabile lavoro che sta svolgendo in queste ore, a servizio dell’intera comunità modenese. In momenti di difficoltà come questo, le nostre istituzioni, dalla Prefettura alle forze dell’ordine, alla Regione Emilia-Romagna col suo servizio di Protezione civile a tutti i sindaci, stanno operando al meglio e in stretto e costante raccordo, fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci ai cittadini, che vivono momenti di grande difficoltà».

I tecnici e il personale della Provincia di Modena sono impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria, con particolare attenzione al livello idrometrico dei corsi d’acqua in prossimità dei ponti, in costante raccordo con la centrale operativa della Protezione civile regionale a Marzaglia e la Prefettura di Modena.

La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.

I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.