“Maggio in strada” al parco del Carrozzone di Reggio Emilia oltre 200 bimbi per la festa dell’educazione stradale

Una festa per sancire il percorso di educazione stradale fatto in classe dai bimbi delle primarie: “Maggio in strada”. La kermesse dedicata alle regole della circolazione e della vita civile, curata dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale è tornata stamattina, sfidando la pioggia, al parco del Carrozzone di via Gallinari.

E con una buona partecipazione: oltre 200 alunni, 10 classi appartenenti alle primarie di città e provincia, si sono ritrovati per una giornata all’insegna della sicurezza sulle strade. Come negli anni scorsi, anche questa venticinquesima edizione ha visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio, corpi di polizia, carabinieri e addetti al soccorso che operano sulle strade a tutela della sicurezza di tutti.

I ragazzi hanno potuto visitare gli stand di Polizia locale, Polizia stradale, Carabinieri e Polizia provinciale. Verificando il funzionamento di etilometri, telelaser e dispositivi di sicurezza in dotazione alle forze di polizia. Le scolaresche sono anche salite sui mezzi di soccorso messi a disposizione dalle pubbliche assistenze del territorio, Croce rossa e 118, per comprendere meglio le dinamiche di una operazione di soccorso e gli interventi in caso di emergenza. Assenti giustificati, i Vigili del fuoco, oggi impegnati intensamente negli interventi per il maltempo. Fra gli altri stand presenti, che hanno arricchito con i loro contenuti l’esperienza educativa dei ragazzi, quelli di Protezione civile, Guardie giurate ecologiche volontarie, Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, Aci Reggio Emilia e un esperto meccanico che ha mostrato come riparare una ‘due ruote’.

Nei locali messi a disposizione dal centro sociale Il Carrozzone, è stato allestito un breve percorso ad ostacoli, che i ragazzi hanno provato con occhiali in grado di simulare la visione distorta che prova chi guida in stato di ebbrezza. Tutte le classi hanno assistito ad una lezione di educazione stradale e ad ogni alunno sono stati consegnati un fumetto sull’educazione stradale e un caschetto da bicicletta, messo a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia, per ricordare l’importanza dei dispositivi di protezione personale.

Le storie illustrate sul tema educazione stradale sono un volumetto prodotto grazie alla collaborazione di Polizia locale e Ufficio scolastico provinciale con scuole di diverso ordine e grado: i bambini delle primarie hanno creato le storie, mentre il progetto grafico è stato curato dagli studenti delle superiori. Particolare curiosità, infine, ha suscitato la simulazione di un incidente stradale, tra un’auto e uno scooter che i ragazzi hanno seguito con grande interesse.