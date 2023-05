Domani scuole chiuse a Finale Emilia

Vista l’allerta rossa prevista per la giornata di domani, il Sindaco di Finale Emilia, in attesa delle decisioni che verranno prese a livello provinciale e in accordo con i sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con propria ordinanza ha stabilito per la giornata di domani, giovedì 18 maggio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e limitatamente alla Scuola Primaria di Massa Finalese si dispone la chiusura anche per la giornata di venerdì 19 maggio.

Il Sindaco ha ordinato anche la chiusura della Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali, del centro diurno di Massa Finalese, del Centro Tandem, di tutti gli impianti sportivi e della Scuola di Musica.

Ricordando che gli uffici comunali restano operativi, si invita tutta la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti nella giornata di domani