Cavola: in 110 alla “tigellata” benefica per la Fondazione ‘Durante e Dopo di Noi’

Il grande cuore di Cavola raccoglie quasi mille euro per la Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia. E’ questo il risultato ottenuto grazie alla Tigellata benefica che si è tenuta al Cavola Forum lo scorso sabato 13 maggio e a cui hanno voluto partecipare ben 110 persone. Alla cena, per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale, tra gli altri erano presenti il sindaco Vincenzo Volpi, il vicesindaco Romano Albertini e il consigliere Nicola Scalabrini.

La tigellata di beneficenza, che aveva subito un rinvio in seguito alla dolorosa notizia della morte del piccolo Lorenzo, ha riunito il paese nel sostegno ai progetti della Fondazione e in particolare per Casa della Corte che a Cavola rappresenta una sperimentazione ambiziosa. Oltre a permettere alle persone con disabilità di costruire gradualmente un proprio progetto di vita autonomo al di fuori del contesto familiare, la “Casa”, vuole misurare la capacità dell’intera comunità di prendere in carico soggetti più deboli. Un progetto innovativo che porta un importante cambio di paradigma: superare il concetto di assistenza per arrivare ad un’educazione all’autonomia. Una vera e propria palestra di vita che allena i servizi, i familiari e tutti gli enti pubblici e privati del territorio a raggiungere la piena inclusione mettendo a punto prassi e metodi di lavoro condivisi.