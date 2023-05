Causa l’ondata di maltempo la StraBologna 2023 è rinviata al 29 ottobre

A pochi giorni dal “via” che avrebbe fatto partire la 42esima edizione della StraBologna, UISP Bologna, in accordo con gli Enti e le Istituzioni locali, ha deciso di rimandare la manifestazione al 29 ottobre 2023.

L’emergenza meteorologica ed i recenti avvenimenti non consentono, infatti, di realizzare l’evento garantendo ai partecipanti e a tutte le persone coinvolte la sicurezza ed il clima di serenità che hanno sempre caratterizzato la festa della città.

Per questo motivo, in un momento difficile come quello che il territorio e i cittadini stanno affrontando, lo staff della StraBologna si stringe a tutte le famiglie colpite e decide così di rinviare la data al prossimo autunno, affinché la corsa ludico motoria possa realmente rappresentare un momento di gioia per la città.

«Mettiamo al primo posto la sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che si sono iscritti alla nostra manifestazione – comunica Paola Paltretti, Presidente UISP Bologna – e per questo motivo abbiamo ritenuto necessario spostare la kermesse al 29 ottobre 2023. Da sempre questa manifestazione intende offrire alla città un momento di sport e spensieratezza, in uno scenario di condivisione e gioia che auguriamo al territorio di ritrovare quanto prima. Ora la nostra priorità è comunicare una forte vicinanza a tutte le famiglie che sono state colpite dall’emergenza e, in attesa di tempi migliori, continueremo a lavorare affinché la quarantaduesima edizione possa realizzarsi, quando sarà il momento, nel pieno delle sue potenzialità».

Seppure sia necessario attendere l’arrivo del mese di ottobre per scendere nuovamente in pista e celebrare la festa della città in piena sicurezza, “siamo certi che a ottobre, ritrovarci insieme nel cuore di Bologna per camminare o correre insieme, rappresenterà un momento di unione ancora più significativa, all’insegna di una coesione più forte che mai” conclude Paola Paltretti, Presidente UISP Bologna.

Ulteriori e più specifiche comunicazioni riguardo la manifestazione saranno comunicate prossimamente.