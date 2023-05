Autostrada per l’Italia: aggiornamento ore 10:00

Persistono le forti piogge che da ieri stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emilia-Romagna determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile.

Per questo motivo, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico i seguenti tratti autostradali:

A14 Bologna – Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna;

D14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni.

La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso.

Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni:

Bologna San Lazzaro, in entrata verso tutte le percorrenze;

Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna – Taranto;

Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze;

Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona.

Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano di gestione delle emergenze che prevede il coinvolgimento di oltre 100 uomini e 50 mezzi di soccorso, sono in arrivo ulteriori maestranze dalle Direzioni di Tronco di Firenze e di Fiano Romano.

Agli utenti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico.

Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord.

Anas informa che, al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas (Gruppo FS Italiane) ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna.

In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.