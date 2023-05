Solidarietà agli studenti dal PD di Maranello, al loro fianco contro il caro affitti che penalizza anche tante famiglie

Il Circolo PD di Maranello, nel sostenere la protesta degli studenti universitari, affronta il problema del caro affitti anche a livello locale, consapevole del fatto che sul nostro territorio tante famiglie sono in difficoltà. “C’è un’emergenza abitativa che attanaglia tutto il Distretto Ceramico”, dichiara la Segretaria Loretta Casolari, “Le fasce più fragili della popolazione sono tagliate fuori da un mercato dell’affitto fuori controllo. Gli studenti universitari hanno fatto emergere con clamore il problema, che penalizza anche numerosi lavoratori. Ed il Governo cosa fa? Deride chi protesta (come ha fatto il Ministro Valditara) e prosegue con pervicacia scelte sbagliate, come il mancato finanziamento dei fondi a sostegno dell’affitto e delle morosità”.

Anche a Maranello ci sono diverse criticità sul tema casa e la preoccupazione dei democratici è forte: “Per questo”, prosegue la Segretaria, “porteremo in Consiglio comunale una mozione che evidenzi la portata del problema e che avanzi alcune proposte, ben consci del fatto che le Amministrazioni locali, per poter cercare delle soluzioni, necessitano di fondi specifici adeguati da parte del Governo nazionale. Resteremo al fianco di chi oggi non si vede garantito un diritto fondamentale: quello ad un’abitazione sicura e dignitosa”.

“Nello specifico – conclude Loretta Casolari – l’Amministrazione di Maranello nel 2021 ha inserito l’emergenza abitativa e il caro affitti tra i punti principali del Patto comunale per il Clima e per il Lavoro, allo scopo di condividere con tutte le parti sociali del territorio riflessioni, proposte e azioni finalizzate ad affrontare una sfida così complessa con maggiore efficacia. Anche il Governo nazionale, cui sembrano mancare la consapevolezza del problema e la volontà di affrontarlo, faccia la sua parte”.