Modena: grande successo di ADM alla Motor Valley Fest

Si è conclusa in questi giorni l’acclamata manifestazione Motor Valley Fest dedicata alle automotive, durante la quale sono state esposte per le piazze del centro di Modena le novità e gli esemplari storici del Made in Italy.

L’evento ha riunito le principali aziende del settore che hanno presentato le ultime tecnologie e tendenze nel campo dei veicoli a emissioni zero, dell’elettrificazione e delle soluzioni sostenibili per la mobilità, in vista della rivoluzione elettrica prevista in Europa per il 2035.

In questo contesto, ADM svolge un ruolo di rilievo sia nell’agevolare l’adozione di carburanti alternativi, come l’e-fuel, l’idrogeno e i biocarburanti, sia nello stimolare la transizione verso una mobilità più sostenibile grazie alla sua attività di controllo e regolamentazione del settore accise.

Durante la manifestazione, lo stand dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Piazza Matteotti ha attirato un grande interesse da parte dei visitatori, in particolare la struttura mobile del laboratorio chimico ha suscitato particolare curiosità: numerosi studenti provenienti da diverse regioni hanno avuto l’opportunità di vedere illustrati gli screening rapidi sul carburante, che vengono effettuati a bordo della struttura e permettono di certificare il prodotto e assicurarne la qualità e legittimità.