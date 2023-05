È confermato anche per la giornata di mercoledì 17 maggio lo scenario da allerta rossa per piene dei fiumi sulla Romagna e sull’Emilia centro-orientale, comprese le pianure di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Allerta Rossa anche per le frane, i dissesti e le piene del reticolo idrografico minore sulla collina e la montagna romagnola, bolognese ed emiliana centrale.

In arancione e giallo per gli stessi fenomeni altre aree. Allerta Gialla sulla costa per le mareggiate.