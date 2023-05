Maltempo Adriatica: il punto sulla circolazione ferroviaria e stradale

Dalle ore 15.30 la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Adriatica anche nella tratta Bologna – Forlí e sulla linea Bologna-Ravenna. Permane l’interruzione della circolazione anche fra Forlì e Rimini e Ravenna e Rimini a causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna e tutta l’area della costa Adriatica.

Le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio che saranno fermati in opportune stazioni per consentire la migliore assistenza ai passeggeri.

Previste cancellazioni, deviazioni e limitazioni di percorso.

Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguono l’itinerario via Firenze-Roma – Caserta – Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

I treni regionali della tratta Milano/Piacenza – Rimini/Ancona sono limitati a Bologna e Rimini.

Assicurata parte dell’offerta dei treni intercity notte che circolano deviati via Bologna-Firenze-Terontola-Ancona-Lecce.

Sulla base del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, che prevede allerta rossa per l’intera giornata di domani, la riprogrammazione della circolazione ferroviaria proseguirà anche per la giornata del 17 maggio.

Aggiornamenti nelle sezioni Infomobilità dei siti web trenitalia.com e rfi.it