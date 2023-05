Il quartetto del pianista israeliano Shai Maestro ospite di Crossroads al Teatro Asioli di Correggio

I suoni mediorientali alla conquista del jazz newyorkese: è il quartetto del pianista israeliano Shai Maestro, con Philip Dizack alla tromba, Orlando le Fleming al contrabbasso e Ofri Nehemya alla batteria. Saranno loro i protagonisti di un nuovo concerto del festival Crossroads al Teatro Asioli di Correggio (RE), lunedì 22 maggio alle ore 21.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 15 (posto numerato).

Nato nel 1987 in Israele, a lungo membro della band del contrabbassista Avishai Cohen (dal 2006 al 2011), Shai Maestro nel 2010 crea la formazione che lo lancia come leader: il trio con il bassista peruviano Jorge Roeder e il batterista israeliano Ziv Ravitz. La band, con base a New York, si afferma rapidamente sulla scena internazionale e da allora la carriera di Shai si è identificata con il trio, protagonista dei suoi primi cinque dischi, sino a The Dream Thief (2018), che ha segnato il debutto su etichetta ECM (e nel frattempo la line up si è aggiornata con l’arrivo di Ofri Nehemya alla batteria). C’è quindi aria di nuovo nel suo più recente album, Human (2021, ECM): per la prima volta nella musica di Shai si introduce uno strumento a fiato solista, la tromba di Philip Dizack.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.