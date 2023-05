ERGO CUM, le opere realizzate dai ragazzi di AUT AUT in mostra nella sala di quartiere dell’Albero d’Oro

Sabato 20 maggio, alle 10,30 presso la sala di quartiere Falcone e Borsellino del Parco Albero d’Oro, sarà inaugurata la mostra ERGO CUM a cura di Tina de Falco. Le opere esposte, realizzate dai ragazzi di AUT AUT con l’aiuto dell’artista Marco Prandini, sono autoritratti POP dove i colori forti e brillanti mettono in evidenza le loro caratteristiche fisiognomiche e i loro sguardi sul mondo.

Il titolo ERGO CUM è in riferimento al pensiero del filosofo J.L. Nancy che sta nel passaggio dal cartesiano Ergo Sum all’ERGO CUM, dalla semplice esistenza del singolo alla coesistenza plurale e arricchente dei diversi. La mostra partendo da questa idea del filosofo francese, si pone al centro di un percorso di integrazione obiettivo dell’associazione AUT AUT.

La mostra, promossa dalle Associazioni INarte e Viceversa, ha visto la collaborazione dell’Associazione Orti e Bonsai, è patrocinata dal comune di Sassuolo ed è all’interno della festa del Parco Albero d’Oro.

Domenica 21 alle ore 10,30 laboratorio d’arte con Marco Prandini, Tina de Falco e la collaborazione dell’insegnante Paola Orlandini. Il momento artistico sarà accompagnato dal duo Once upon a time voce di Clara Montecchi e chitarra di Giorgia Hannoush, che in questi giorni festeggia l’uscita del suo CD.

Tutti i bambini del quartiere sono invitati a partecipare.