Castelvetro: chiusura di via Guerro di Qua causa emergenza meteo e intense precipitazioni

A causa dell’emergenza metereologica e delle intense precipitazioni in atto da questa mattina, dal primo pomeriggio di oggi, 16 maggio, con ordinanza del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro è stata disposta la chiusura di via Guerro di Qua in tutta la sua estensione, con l’istituzione del divieto di transito provvisorio e temporaneo per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti diretti alle proprie abitazioni, o in uscita da esse.

Il provvedimento è stato assunto in via precauzionale (fino a data da destinarsi) a seguito dei recenti sopralluoghi di monitoraggio della situazione viaria, che hanno rilevato ammaloramenti del fondo stradale della strada in questione, con formazione di buche e scorrimento di acque superficiali.