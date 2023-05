Bologna, Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare a quindici militari

Questa mattina, il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, ha consegnato la Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare a quindici militari in servizio (tra cui il Colonnello Rodolfo Santovito) e in congedo, destinatari del prestigioso conferimento che viene assegnato su decreto del Presidente della Repubblica agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate.

La cerimonia si è svolta nella sala Virgo Fidelis alla presenza del Comandante di sede, Generale di Brigata Massimo Zuccher e di una rappresentanza di militari operanti nella Regione Emilia Romagna. In seguito, il Generale Stefanizzi ha fatto visita ai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna. Accolto dal Colonnello Rodolfo Santovito, l’alto ufficiale ha ringraziato i militari per il lavoro svolto in favore della comunità, per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti. Prima di fare rientro a Padova, il Generale Stefanizzi si è recato presso la Compagnia Carabinieri Bologna Borgo Panigale, per incontrare i militari che lavorano nella caserma di via Marco Emilio Lepido.