A Reggio Emilia controlli delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili

Nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia nelle zone cittadine più sensibili, ieri mattina la pattuglia Turri, unitamente al personale della Polizia Locale, ha fermato in via Turri un cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, sprovvisto di qualsiasi documento utile ad una compiuta identificazione.

Accompagnato presso gli uffici della Questura è stato identificato in un 36enne ghanese, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, non in regola sul territorio nazionale. E’ stato dunque deferito ai sensi dell’art. 14 Comma 5-quater D.Lgs. 286/98 e messo a disposizione dell’ufficio stranieri per i necessari adempimenti, al termine dei quali il Prefetto ne ha disposta l’espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo. Su disposizione del Questore l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio, da dove sarà rimpatriato nel paese di origine.

Inoltre, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo, nella giornata di ieri tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità. Complessivamente nell’area sono state controllate 65 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, 22 veicoli ed effettuati 4 posti di controllo oltre a 4 esercizi commerciali.

Durante tale attività, un 30enne è stato fermato, identificato e poi denunciato poiché inottemperante al DACUR, mentre altre due persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria perché trovate in compagnia di pregiudicati, nonostante fossero destinatari di Avviso Orale del Questore.