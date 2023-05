Presso il Teatro Comunale di Fiuggi si è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Maurizio Maestrelli”, riconoscimento annualmente assegnato a personalità del mondo sportivo che si sono distinte non solo per i risultati ottenuti ma soprattutto per fair play e professionalità. Fra i premiati anche il responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio Francesco Palmieri.